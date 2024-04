StrettoWeb

Nuova data a Messina per Renato Zero. Il concerto del 6 novembre al Palarescifina è andato tutto esaurito in poche ore ed è stata annunciata una nuova data (il 7 novembre) per venire incontro alle numerose richieste dei fan dell’artista romano.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili a partire dalle 15.00 del 29 aprile 2024 su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket Italia.

