Messina, Oteri: “Basile delude le aspettative delle classi sociali più deboli”

“Ancora una volta l’amministrazione Basile, in assoluta continuità con quella De Luca, delude le aspettative delle classi sociali più deboli. Questa volta tocca ai borsisti”. Dura presa di posizione del consigliere del Gruppo Misto Cosimo Oteri, che attacca l’esecutivo di Palazzo Zanca per il mancato avvio delle borse lavoro promesse già dall’anno scorso ai 400 tirocinanti.

“Parliamo di 400 persone che da 4 mesi sono senza reddito e che a causa delle borse lavoro dell’anno scorso non hanno alcun diritto a sostegni al reddito -incalza Oteri. Il sindaco Basile e l’assessore Calafiore hanno promesso più e più volte ai tirocinanti una soluzione che però non è mai arrivata. Si erano impegnati a farli lavorare almeno 9 mesi (le borse lavoro scadranno a fine dicembre) ma, visto che ormai siamo oltre metà aprile e che le graduatorie non sono ancora state pubblicate, non lavoreranno neanche 8 mesi. Questa vicenda è l’ennesima vergognosa dimostrazione della considerazione nella quale questa amministrazione tiene le classi sociali più deboli. Il tutto mentre, senza alcuna vergogna, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini e gli altri due componenti il CdA della MSC hanno aumentato i propri emolumenti mensili rispettivamente a 4.000 e 3.000 euro lordi al mese: una vera e propria indecenza”, conclude Oteri.

