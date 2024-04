Messina: “occhio alla salute”, ecco la campagna di prevenzione dell’Uici

StrettoWeb

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Messina partecipa alla campagna di prevenzione ‘Occhio alla Salute’, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana. Sarà possibile eseguire screening oculistici nella sede dell’Unione, in via Santa Cecilia 98, tutti i lunedì di questo mese (8,15,22,29 aprile) prenotando al numero 090.2938637 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.

“Bastano pochi minuti – spiega il presidente della sezione di Messina dell’Uici Costantino Nunziato Mollica – per accertare la propria condizione visiva e guardare con più sicurezza al domani. L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Messina – ricorda il presidente – fornisce un servizio di grande utilità sociale messo a disposizione di tutti, in maniera completamente gratuita. Più si investe in prevenzione, meno si spende in terapie spesso invadenti”.

