La Lega di Messina apre la sede provinciale. Appuntamento sabato 13 aprile alle 17:30 per l’inaugurazione della sede in via Gasparro 7 a Messina (accanto al Palazzo Municipale). All’evento sarà presente anche il senatore Nino Germanà, commissario provinciale della Lega.

