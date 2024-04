Messina, incidente tra due tram a Bonino: conducente in ospedale e traffico in tilt

StrettoWeb

A causa di un incidente che ha coinvolto due vetture tramviarie nella mattinata odierna al capolinea Bonino a Messina, il servizio tramviario è attualmente attivo esclusivamente nella tratta Villa Dante – Museo. Nel corso del pomeriggio, al termine delle operazioni di rimozione delle vetture incidentate, il servizio riprenderà sull’intera tratta con frequenza ridotta. Nel sinistro è rimasto ferito il conducente che è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Attivo un bus sostitutivo

Attivo già da ora il supporto della linea bus 28 Velocittà che collega i due capilinea con un percorso dedicato. Tutte le ulteriori variazioni saranno comunicate sul sito di ATM e sui nostri canali Telegram e WhatsApp.

Atm indaga su quanto avvenuto

In merito a quanto accaduto l’azienda specifica che non ci sono passeggeri coinvolti, e che ha avviato la procedura di accertamento volta a comprendere le cause dell’incidente e verificare l’entità dei danni occorsi alle vetture ed eventuali responsabilità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.