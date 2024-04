Messina, il baby consiglio della Terza Municipalità in visita alla sede Amam

StrettoWeb

Visita guidata oggi pomeriggio, alla sede di AMAM SpA di Messina, dei ‘Baby Consiglieri” della Terza Municipalità. Una ventina circa di studenti che frequentano cinque istituti comprensivi: “Albino Luciani”, “La Pira – Gentiluomo”, “Manzoni – Dina e Clarenza”, “Enzo Drago” e “Leopardi”, accompagnati dalle rispettive docenti, sono stati accolti dalla Presidente di AMAM, Loredana Bonasera e dal Direttore Generale, Pierfrancesco Donato, i quali hanno mostrato loro il funzionamento del servizio idrico integrato nella sede di Viale Giostra.

Dal Centro di Telecontrollo, in cui i tecnici monitorano il perfetto funzionamento del percorso dell’acqua da Fiumefreddo ai rubinetti dei messinesi, i piccoli Consiglieri si sono spostati negli uffici in cui si espletano le attività amministrative e tecniche e poi presso gli Sportelli al pubblico, ai quali i cittadini possono accedere, per fruire dei tanti servizi che AMAM offre. Grande l’interesse dimostrato dai ragazzi, che hanno rivolto domande di approfondimento e appreso il funzionamento di un servizio essenziale di cui, da oggi, apprezzeranno ancor più l’importanza e il valore di doverlo tutelare nell’uso quotidiano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.