Proseguiranno da lunedì 15 sino a mercoledì 17, nella fascia oraria 7-17, gli interventi di potatura di alberature in alcuni tratti di strade della zona centro-nord: vie Alibrandi, Gagini, Regina Elena e Principessa Mafalda, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

