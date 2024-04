Messina, guasto blocca i tornelli: traghetti paralizzati nello Stretto, code enormi e caos | LIVE

StrettoWeb

E’ davvero incredibile quanto sta accadendo in questi minuti a Messina: l’ennesimo grave disagio per i viaggiatori dello Stretto che continuano a soffrire drammaticamente e quotidianamente l’assenza di un collegamento stabile tra le due sponde come quello che soltanto il Ponte sullo Stretto sarà in grado di offrire.

Diverse centinaia di persone infatti sono bloccate agli imbarcaderi dei traghetti della Caronte&Tourist della città peloritana a causa di un guasto al sistema elettrico che ha bloccato i tornelli che regolano l’accesso dei pedoni alle navi.

Questa situazione sta creando gravi disagi ed enormi disservizi per pendolari lavoratori e viaggiatori in un giorno particolarmente caldo per il ponte festivo. La situazione è incresciosa e insostenibile, anche perchè si tratta dell’ennesimo episodio che conferma quanto possa essere arretrata, inefficiente, antica e problematica l’attuale gestione dei collegamenti nello Stretto che ancora nel terzo millennio è privo di un Ponte e vede i propri cittadini costretti a rimanere nel medioevo di arretratezza, sottosviluppo e disperazione.

