Messina: grave incidente in autostrada, ferite due donne

Grave incidente in autostrada. I Vigili del fuoco del Comando di Messina, intorno alle ore 17, sono intervenuti sull’ A20, tra Milazzo e Rometta, per soccorrere gli occupanti di un’auto. La squadra intervenuta dal Distaccamento di Milazzo ha subito ha soccorso due donne di Barcellona Pozzo di Gotto, madre e figlia che sono state affidate ai medici del 118 e successivamente trasportate in ospedale.

