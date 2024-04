Messina, Gioveni sulle agevolazioni Tari 2023: “a quando la pubblicazione delle graduatorie? E si trovino le risorse anche per il 2024”

StrettoWeb

“Quanto tempo ancora dovranno aspettare per la pubblicazione delle graduatorie i cittadini che avevano presentato l’anno scorso le domande per le agevolazioni Tari essendo trascorsi già quasi 5 mesi?” Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene a distanza di tempo dalle ultime polemiche sui ritardi che, a dire dell’Amministrazione, fossero addebitabili alla possibilità data di presentare le istanze anche in maniera cartacea.

“Ma ammesso anche che fosse stato questo il pregiudizio o il vero motivo dello stallo – si chiede Gioveni – possibile che ancora si perseveri dal 30 novembre scorso a non definire delle graduatorie i cui ritardi peraltro hanno creato inevitabilmente anche dei mancati incassi del tributo da parte di chi a ridosso delle scadenze delle rate si è giustamente posto il dubbio se rientrasse o meno nel beneficio?”.

Inoltre – prosegue il consigliere – vorrei ricordare che pur essendo stato chiarito il fatto che gli sgravi verranno ormai fatti con la Tari 2024, in un primo momento era stato annunciato anche un possibile nuovo bando anche per quest’anno che inevitabilmente avrebbe generato una sorta di “tela di Penelope” per l’accavallarsi degli sgravi sullo stesso tributo ma che certamente i cittadini avrebbero comunque gradito.

“E invece – ricorda l’esponente di FdI – niente di tutto ciò visto che nel Bilancio di Previsione 2024 approvato il 20 febbraio scorso l’Amministrazione non ha previsto nessuna risorsa per esenzioni e riduzioni Tari e inoltre l’Aula, a causa dei pareri contrari dati dai dirigenti, bocciò anche un nostro emendamento che individuò 700.000 euro per la copertura. Mi auguro, quindi – conclude Gioveni – che si proceda celermente intanto alla pubblicazione delle graduatorie per le agevolazioni Tari 2023 e che l’Amministrazione, alla prima Variazione di Bilancio utile, possa prevedere delle somme per le agevolazioni 2024, a questo punto anche se gli sgravi dovessero essere applicati sul tributo del 2025″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.