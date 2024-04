Il Messina Futsal batte le Aquile Molfetta e si garantisce il playout

StrettoWeb

Sarà Messina Futsal-Real Dem C5 la sfida playout del campionato di serie A2 di calcio a 5. Il responso è arrivato al termine della partita che i giallorossi hanno vinto al “PalaLaganà” per 5-4 contro le Aquile Molfetta, valida per l’ultima giornata della regular season del girone D.

La partita

Primo tempo scoppiettante da parte della squadra peloritana, che va tre volte a bersaglio con Marcio Garcia, autore di una doppietta, ed Emanuele Fichera e fallisce numerose occasioni per rendere più ricco il bottino. I pugliesi riducono le distanze (3-1) quasi allo scadere grazie alla rete del capitano Binetti. In avvio di ripresa, ancora Binetti, riporta gli ospiti in scia nel punteggio e centra un palo dalla distanza. L’argentino Garcia sigla il nuovo +2 dei padroni di casa, ma il finale è palpitante. Nanni Piccolo fallisce dal limite una ghiotta occasione, mentre, dall’altra parte, De Gennaro realizza il terzo gol dei baresi, riaprendo, così, la contesa. Ancora Binetti riequilibra la situazione su punizione e un successivo “legno” salva Coppolino e compagni. A 7” dalla sirena, Andrea Consolo firma il gol del successo, facendo scoppiare di gioia giocatori e staff tecnico del Messina Futsal, che potranno giocarsi l’agognata salvezza nello spareggio contro gli abruzzesi, in programma (andata e ritorno) il 27 aprile nella città dello Stretto e il 4 maggio a Pescara.

Risultati e classifica

Risultati 22ª giornata: Sammichele-Futsal Canicattì 2-4; Gear Piazza Armerina-New Taranto 1-7; Messina Futsal-Aquile Molfetta 5-4; Ecosistem Lamezia-Bitonto 7-3; Audace Monopoli-Città di Palermo 3-1; Mascalucia C5-Dream Team Palo del Colle 9-2.

Classifica: New Taranto e Futsal Canicattì 50; Mascalucia C5 41; Audace Monopoli e Bitonto 35; Ecosistem Lamezia 33; Sammichele 30; Dream Team Palo del Colle 25; Gear Piazza Armerina 21; Messina Futsal 20; Città di Palermo 17; Aquile Molfetta 16.

