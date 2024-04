Messina, due incendi in provincia: sul posto i Vigili del Fuoco | FOTO

StrettoWeb

I vigili del fuoco di Messina sono stati impegnati, nella mattinata odierna per estinguere due incendi. Per il primo intervento la squadra è intervenuta alle ore 12.00 circa a Milazzo in via Ciantro, dove ha provveduto ad estinguere prontamente le fiamme che si erano sviluppate all’interno di un container adibito a deposito di attrezzi da lavoro.

La richiesta di intervento dei vigili del fuoco per il secondo incendio è pervenuta poco dopo le 12.30 presso la sala operativa di Messina con una richiesta di soccorso per un incendio che si era sviluppato in una abitazione al terzo piano di Via Roma nel comune di Scaletta Zanclea. Sul posto a domare le fiamme e mettere in sicurezza il sito è stata inviata la prima partenza con autopompa serbatoio ed i mezzi speciali, autoscala e autobotte, dalla sede centrale. Non si segnalano danni a persone in entrambi gli interventi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.