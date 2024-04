Messina: controlli del carabinieri in provincia, due denunciati

StrettoWeb

Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno eseguito servizi a largo raggio finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati contro il patrimonio, quelli connessi al consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche, nonché alle violazioni al Codice della Strada. Al servizio hanno preso parte più pattuglie delle dipendenti Stazioni della zona del Longano e della Sezione Radiomobile della Compagnia le quali, con la predisposizione di servizi e posti di controllo, attuati anche nelle ore serali e notturne, hanno effettuato serrati controlli in particolare nelle zone maggiormente frequentate. All’esito dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno contestato diverse infrazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli utenti della strada.

Inoltre, con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, hanno deferito un 44enne e un 56enne all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente uno per guida senza patente poiché mai conseguita, con recidiva nel biennio e l’altro per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché trovato con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, accertato tramite etilometro. Nell’ambito dell’attività antidroga, invece, 6 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di stupefacente detenute per uso personale. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.