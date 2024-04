Messina, Basile incontra i due campioni del mondo di dama Sciuto e Maijnelli

StrettoWeb

Primo e secondo posto per i due giocatori di Messina al campionato del mondo di dama italiana, disputatosi a Roma dal 20 al 28 aprile scorsi. Damiano Sciuto si è aggiudicato con merito il primo posto, mentre Michele Maijnelli consolida al secondo posto il dominio messinese nel campionato del mondo di uno dei giochi da tavolo più famosi in assoluto. Il sindaco Federico Basile, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e il direttore generale del Comune Salvo Puccio, oggi pomeriggio hanno incontrato i due campioni a palazzo Zanca per congratularsi con loro per il lusinghiero traguardo raggiunto.

Le parole di Basile

“Un riconoscimento – ha detto Basile – che premia l’impegno, la determinazione e la passione nel praticare una disciplina sportiva. Occasione questa per esprimere l’ammirazione a nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza per il brillante successo che ha contribuito a portare alto il nome di Messina”. “L’Amministrazione è consapevole del ruolo fondamentale che l’attività sportiva ricopre per lo sviluppo psico – fisico dei giovani, e tra gli obiettivi del nostro programma è prioritario l’impegno a promuovere la formazione giovanile dello sport, per favorire insieme al benessere della salute anche l’inclusione e l’aggregazione sociale, con l’augurio – ha concluso il Sindaco – che simili successi siano di esempio positivo e costruttivo per i nostri giovani”.

