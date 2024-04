Messina, il sindaco Basile incontra a palazzo Zanca l’anziano aggredito da 4 minorenni

StrettoWeb

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha incontrato oggi, giovedì 11 aprile, a palazzo Zanca l’84enne Franco Longo aggredito selvaggiamente nei giorni scorsi sulla Nuova Panoramica dello Stretto, accompagnato dal figlio. L’incontro, voluto dal Primo cittadino per esprimere la personale solidarietà anche a nome dell’Amministrazione comunale, ha seguito la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi stamani in Prefettura con all’ordine del giorno il triste fenomeno della violenza giovanile con particolare attenzione all’episodio che ha visto vittima il signor Longo.

Basile: “vicenda che ha scosso l’opinione pubblica”

“Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica – ha detto il sindaco Basile – compiuta da quattro aggressori nei confronti di un anziano e nonno, sotto gli occhi disperati del nipotino di appena 7 anni. Simili atti vili devono essere condannati e questo in particolare non può passare inosservato. I nonni sono per antonomasia le persone più speciali che si contraddistinguono per bontà, amore e dedizione ai propri nipoti e in una società democratica è impensabile che si arrivi ad una violenza verbale e fisica qualunque sia il motivo. Quest’Amministrazione assicura la massima attenzione e in sinergia con le Forze dell’Ordine e la nostra Polizie locale rafforzeremo i già presenti servizi di vigilanza e di controllo del territorio affinchè la nostra comunità possa crescere in un clima sano e sereno e questi fatti non devono più verificarsi”.

Il sindaco Basile nell’augurare una pronta guarigione ha saluto l’anziano con la promessa di ritornare a palazzo Zanca accompagnato dal nipotino. All’incontro hanno partecipato il Comandante della Polizia metropolitana Giovanni Giardina e una delegazione di consiglieri comunali.

