Messina, approvato il nuovo Piano comunale di Protezione Civile

StrettoWeb

Si è conclusa poco fa la seduta ordinaria del consiglio comunale di Messina con l’approvazione del piano comunale di protezione civile e la nomina del presidente della Consulta giovanile. Grande la soddisfazione del sindaco Federico Basile: “non era mai stato approvato un piano comunale di protezione civile a Messina e questo importante strumento ci permetterà di prevenire e gestire in maniera efficace eventi di emergenza, garantendo la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini”, rimarca Basile.

“Voglio ringraziare Massimo Minutoli, Assessore che ha lavorato per redigere questo piano, così come tutti i volontari e le associazioni che si impegnano quotidianamente per la protezione civile nella nostra comunità ed il consiglio comunale che ha approvato il Piano Il piano per una città come Messina, in un territorio fragile come quello italiano è fondamentale come la collaborazione di tutti per affrontare al meglio situazioni di emergenza e sono certo che insieme saremo in grado di far fronte a qualsiasi evenienza“, conclude Basile. Il punto sul piano comunale di protezione civile è passato con 30 voti favorevoli su 30 presenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.