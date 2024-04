Messina: ecco l’accoglienza dei crocieristi in città, percorso pedonale da Piazza Unione Europea a Piazza Duomo

StrettoWeb

Nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca a Messina, presenti il sindaco Federico Basile e gli assessori alle Politiche giovanili Liana Cannata e alle Politiche culturali Enzo Caruso, è stata presentata l’iniziativa “Visita la Via degli Artisti in piazza Duomo”, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno partecipato la dott.ssa Cristina Laurà in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il Comitato degli Artisti.

Le spiegazioni dell’evento

“Visita la Via degli Artisti in piazza Duomo” nasce da un’idea dell’Amministrazione comunale di Messina, in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il Comitato degli Artisti, in occasione dell’apertura della stagione croceristica 2024. L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione è quello di valorizzare Messina quale città d’arte e ricca di talenti. Da martedì 16 aprile, dalle ore 10 sino alle 14, i turisti avranno infatti l’opportunità di effettuare un percorso pedonale (individuabile attraverso il QR CODE in locandina), che parte da piazza Unione Europea, luogo di accoglienza dei croceristi, snodandosi, attraverso la visita a musei, chiese e monumenti, sino in piazza Duomo, dove sarà possibile ammirare numerosi artisti all’opera. Le performance si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento dell’Arte di Strada, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 338 dello scorso 04.10.2023 https://youngme.comune.messina.it/artisti-da-strada-it/, al fine di contribuire alla sua diffusione nel territorio comunale, evidenziando tra l’altro che gli Artisti non dovranno pagare nulla relativamente ad occupazione suolo e SIAE.

