StrettoWeb

Messina è sotto shock. Circa un’ora fa dramma a Tremestieri dove un 74enne è morto per strada per un malore improvviso. L’uomo stava uscendo da un bar di via Consolare.

Sul posto è giunta un’ambulanza e le forze dell’ordine ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al momento non si conoscono altri particolari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.