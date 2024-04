Meloni e il grande elogio a Enrico Mattei: così la Premier esalta una nuova stagione di progresso per l’Italia

StrettoWeb

Giorgia Meloni esalta Enrico Mattei, ricordandolo sui social nel giorno della sua nascita, 29 aprile del 1960. “Nel giorno della sua nascita il mio pensiero va a Enrico Mattei, un grande italiano e un imprenditore lungimirante che tanto ha dato alla nostra Nazione”, si legge. “Lui, prima di altri, ha dimostrato quanto la politica energetica fosse la locomotiva in grado di muovere la capacità produttiva dell’Italia, ma anche di costruire una cooperazione con le nazioni africane e di promuovere gli interessi strategici italiani”.

La Premier mette dunque in risalto l’importanza della politica energetica, condivisa dalla realizzazione del Piano Mattei. “Un uomo che credeva nella grande potenzialità della Nazione e che oggi ispira l’azione del nostro Governo per realizzare il ‘Piano Mattei’, un progetto in cui crediamo fortemente e che rappresenta l’occasione per una nuova stagione di sviluppo e di progresso“, ha aggiunto ancora Meloni.

