Melito: cerimonia in onore della docente Attinà, ufficiale del lavoro dell’ordine “Al merito della Repubblica italiana”

Giovedì 18 aprile presso la Sala consiliare del comune di Melito Porto Salvo si è svolto un momento celebrativo per la docente Maria Francesca Attinà che ha ricevuto un’onorificenza conferitole dal Presidente della Repubblica di Ufficiale del lavoro dell’ordine “Al merito della Repubblica italiana”. Presenti i sindaci dei comuni presso cui ha prestato servizio la docente ora in quiescenza. Ad aprire la cerimonia l’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Pasquale Pizzi in rappresentanza del Sindaco del comune di Melito Porto Salvo. Intervenuti anche il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri, il sindaco di Roccaforte Domenico Penna, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” Antonella Borrello, il parroco della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Melito don Giuseppe Manti e il Comandante della Stazione Carabinieri di Melito P.S. Luogotenente Marcello Cotronei.

L’assessore Pasquale Pizzi si è detto “lieto e orgoglioso di celebrare la docente Attinà per questo riconoscimento ricevuto per la sua dedizione al lavoro e per aver rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni del territorio“. Il sindaco Pierpaolo Zavettieri ha delineato la figura professionale della docente sottolineando “la grande opportunità per la stessa di operare all’interno di un contesto di rilievo rappresentato dall’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” che opera sul territorio esaltandone le potenziali risorse e valorizzando le competenze individuali come quelle emerse dal profilo della docente”.

Il sindaco Penna ha rivolto parole affettuose alla maestra, figlia del paese di Roccaforte e di quella piccola comunità a cui è onorato di appartenere come primo cittadino e che ha permesso alla docente di alimentarsi alla grande ricchezza di valori, tradizioni, storia e cultura dell’area grecanica. Inoltre ha ringraziato “la maestra anche per l’orgoglio e la fierezza che, tramite questo riconoscimento, ha trasmesso alla comunità di Roccaforte felice di condividere questo momento di gioia”. Ha espresso successivamente gratitudine nei confronti della Dirigente Antonella Borrello per il “profondo rispetto nei confronti del territorio, in particolar modo nei confronti della comunità di Roccaforte in un momento difficile come quello in cui, trovandosi senza scuola, è stata accolta nell’istituto con un’estrema attenzione alle esigenze delle famiglie e degli alunni includendoli in una grande famiglia”.

La Dirigente ha ringraziato “i sindaci per le attestazioni di stima espresse e ha ricordato della maestra Attinà in particolar modo la capacità di accogliere, l’amore nei confronti degli alunni, della scuola verso cui ha concentrato tutti i suoi interessi, il suo entusiasmo e la sua libertà”. Don Giuseppe Manti ha raccontato di avere “più volte incontrato la maestra per strada, averla vista più volte sfidare la pioggia, il vento per raggiungere, nelle diverse scuole in cui ha insegnato, i suoi alunni, esempio di come il lavoro quando è vissuto con passione diventa missione e vita”. Al termine della cerimonia la docente Attinà, ripercorrendo tutta la sua vita attraverso un racconto emozionante, ha ringraziato “tutti i presenti e in particolar modo l’assessore Pizzi, i sindaci, la Dirigente e Don Giuseppe, dicendosi orgogliosa e al tempo stesso commossa per le bellissime parole a lei dedicate e per l’onorificenza ricevuta”.

