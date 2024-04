Maxi blitz antidroga a Catania: 30 in manette con l’operazione “Terzo Capitolo”

StrettoWeb

Un’operazione antidroga e antimafia è in corso a Catania dalle prime luci dell’alba. E’ stato battezzato “Terzo capitolo” il blitz della polizia di Stato che ha eseguito 30 misure cautelari disposte dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea per associazione di tipo mafioso, in riferimento al clan Arena, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco, anche da guerra, spaccio di vari tipi di droga (cocaina, crack, marijuana e skunk).

In particolare, gli investigatori hanno fatto luce sulla gestione di una grossa “piazza di spaccio” attraverso un sistema di vedette operante nella città di Catania. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle 11 presso la sala riunioni della questura di Catania.

