Mattarella in Calabria: le visite del Presidente fino ad oggi

Quella di oggi si professa una grande giornata per la Calabria che, con un giorno di anticipo, celebrerà la Festa dei Lavoratori nel cosentino con il Capo di Stato Sergio Mattarella e il Ministro del Lavoro Calderone. Una visita che ci rende orgogliosi, così come lo sono state le scorse tappe del Presidente nella nostra regione. Quella di oggi, infatti, è solo l’ultimo in ordine cronologico.

Le tappe di Mattarella in Calabria

La prima visita del Presidente Mattarella in Calabria risale al 2016 quando il Capo di Stato ha partecipato all’inaugurazione della nuova Cittadella Regionale a Catanzaro. Nel 2018 ha fatto, invece, tappa nelle comunità arbereshe, in particolare a San Demetrio Corone con l’ex presidente albanese Ilir Meta. Insieme hanno commemorato il 550esimo anniversario della morte di Castriota Skanderbeg.

Mattarella è tornato in Calabria nel 2021, a Pizzo Calabro nel vibonese, per partecipare all’inaugurazione dell’anno scolastico nell’istituto nautico: un segno forte per far capire alle nuove generazioni il potere della cultura. Infine, l’ultima visita nel 2023, a seguito della terribile Strage di Cutro: il Presidente ha reso omaggio alle salme delle vittime nel Palamilone di Crotone.

