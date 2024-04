Math in Action: Intelligenza Artificiale e Amore a Reggio Calabria

StrettoWeb

È con grande piacere che il Dipartimento MIFT dell’Università di Messina e l’associazione Calabria Formazione annunciano l’ultimo appuntamento del ciclo di seminari di divulgazione scientifica gratuiti “Math in Action”, che si concluderà con un evento speciale: due seminari in uno per una full immersion nel mondo della matematica e delle sue applicazioni più contemporanee. L’incontro si terrà venerdì 12 aprile 2024 alle ore 16:00 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti a Reggio Calabria.

Il primo seminario, intitolato “Macchine che imparano: un approccio informale all’Intelligenza Artificiale”, sarà tenuto da Giorgio Nordo del Dipartimento MIFT, Università di Messina – Calabria Formazione. In questa sessione esploreremo come le macchine apprendono e si adattano, sfidando la nostra comprensione tradizionale di intelligenza e apprendimento.

Seguirà il seminario “Matematica & Amore (pétit divertissement)”, tenuto da Franco Oliveri, anch’egli del Dipartimento MIFT dell’Università di Messina. Una conferenza che promette di legare i concetti matematici all’esperienza umana universale dell’amore, con un approccio leggero e coinvolgente.

I precedenti seminari hanno visto un grande successo, grazie al loro stile informale e interattivo, rendendo la matematica accessibile e stimolante per un pubblico vasto e diversificato. Questo evento finale promette di essere un culmine di questa serie, portando luce su due aree emozionanti e attuali della ricerca matematica e delle sue applicazioni nella vita di tutti i giorni.

Come sempre, l’evento è completamente gratuito, ma i posti sono limitati. Pertanto, per assicurarsi un posto tra il pubblico e ricevere un attestato di partecipazione, è indispensabile registrarsi online attraverso il modulo disponibile al seguente all’indirizzo www.mathinaction.it.

Unitevi a noi in questa celebrazione finale di “Math in Action”, per un pomeriggio di scienza, scoperta e appassionanti connessioni matematiche. Vi aspettiamo questo venerdì 5 aprile 2024, alle ore 16:00, nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti in via XXV Luglio, 10 a Reggio Calabria.

