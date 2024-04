Maria Chindamo: anche la Fondazione Girolamo Tripodi al sit-in dopo 8 anni dall’omicidio

StrettoWeb

“Nell’ottavo anniversario del barbaro ed efferato assassinio di Maria Chindamo che ricorrerà il prossimo 6 maggio, la Fondazione Girolamo Tripodi parteciperà, in Contrada Montalto di Limbadi, al sit-in organizzato dai familiari di Maria Chindamo e dal Comitato promotore davanti a quelle che furono le terre di proprietà della giovane donna, vittima di una violenza mafiosa che è stata tra le più brutali e criminali che siano avvenute“. E’ quanto si legge in una nota stampa della Fondazione Girolamo Tripodi.

“La maniera migliore per onorare la memoria di Maria Chindamo è non far cadere mai nel dimenticatoio questa vicenda terribile che grida vendetta e che fa emergere il grande valore e la grande dignità della storia di Maria che non si è mai piegata e ha difeso le sue scelte liberamente assunte con coraggio e determinazione. La nostra partecipazione vuole ribadire l’importanza della scelta che abbiamo recentemente compiuto come Fondazione Girolamo Tripodi, quando il 16 marzo scorso abbiamo conferito a Maria Chindamo alla memoria il Premio Girolamo Tripodi per la legalità“, prosegue la nota.

“Peraltro, quella cerimonia avvenne, per una fortunata coincidenza, nella stessa giornata di apertura del processo davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro che ci auguriamo finalmente vada avanti e si concluda con la ferma condanna dei mandanti e degli esecutori del crimine orrendo di cui si sono macchiati.

Con questo spirito saremo presenti a Limbadi, per chiedere verità e giustizia per Maria Chindamo e per riaffermare il nostro impegno per la legalità e per costruire una Calabria migliore“, conclude.

