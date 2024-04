Lungro accoglie il Direttore del Parco Archeologico di Sibari Filippo Demma

StrettoWeb

Ieri la comunità di Lungro ha avuto il piacere e l’onore di ricevere il Direttore del Parco

Archeologico di Sibari, Filippo Demma, ideatore dell’Accordo di Valorizzazione del

Patrimonio Culturale della Sibaritide e del Pollino, a cui Lungro ha aderito nel giugno 2023. Una visita volta a scoprire il territorio di Lungro, sede della millenaria Miniera di Salgemma e dell’Eparchia degli Italo-Albanesi dell’Italia Continentale, nonché uno dei centri di maggior rilievo storico, artistico e culturale dell’Arberia e paese del Parco Nazionale del Pollino.

Il Direttore è stato ricevuto in municipio dal sindaco, Carmine Ferraro, per un breve

incontro che ha dato inizio al pomeriggio caratterizzato dalla visita al Museo Storico Della

Miniera Di Salgemma Di Lungro “G.B.Rennis”, seguita da una esplorazione del sito

minerario della Salina di Lungro, oggetto del recente tavolo tecnico aperto con il Ministero della Cultura e il Comune di Lungro. Insieme al sindaco Ferraro, al Presidente del Consiglio Valentina Pastena e all’ingegnere dell’Ufficio Tecnico Angelo Straticó, il Direttore Demma ha potuto prendere visione del

patrimonio lungrese che necessita di attenzione, recupero e un’attenta valorizzazione di concerto con tutti gli enti preposti.

Nel pomeriggio, il Direttore Demma ha fatto visita a Sua Eccellenza il Vescovo Donato

Oliverio e al Museo Diocesano dell’Eparchia di Lungro, contribuendo così ad arricchire il dialogo e la collaborazione tra istituzioni. L’Amministrazione Comunale di Lungro desidera esprimere un profondo ringraziamento al Direttore Demma per la sua preziosa visita, per l’interesse dimostrato e per il suo immediato sostegno verso la comunità e la missione culturale che l’Amministrazione sta portando avanti da due anni.

L’augurio è che questo incontro segni l’inizio di un fruttuoso percorso collaborativo orientato alla scoperta e alla valorizzazione del territorio lungrese, nell’ottica di uno

sviluppo culturale e turistico sempre più sostenibile e inclusivo.

