Lunedì su Rai2 si parla di Ponte sullo Stretto

Il Ponte sullo Stretto di Messina si deve fare o no? Sarà il primo argomento della puntata di “Tango”, il programma ideato e condotto da Luisella Costamagna, in onda lunedì 29 aprile alle 23.45 su Rai 2. Ne discuteranno il Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio e i giornalisti Francesco Storace, Annalisa Chirico e Valentina Petrini.

Al tavolo delle cloches, invece, Luisella Costamagna intervisterà la scrittrice Candida Morvillo, firma del Corriere della Sera mentre sul divano ci sarà la campionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini, fresca di due nuovi record a 104 e 105 metri di profondità. Per la pillola di scienza il fisiatra e ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa alla Sapienza di Roma Valter Santilli parlerà di un fastidio molto comune: il torcicollo. In chiusura, come sempre, i consigli di vita del prof. Raffaele Morelli, il “Cabaret Italia” di Francesco Pannofino e le incursioni di Saverio Raimondo.

