Lotte intestine alla Lega, la folle lettera dei 21 contro Salvini: “perché vuole il Ponte di Messina?”

Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega in Lombardia ed ex parlamentare, è uno dei 21 firmatari della lettera indirizzata a Matteo Salvini per contestare la linea del partito. In una intervista alla Stampa, Grimoldi dice: “Abbiamo cambiato idea su tutto: sulla Fornero, sulle accise, sul canone Rai, sui vaccini, sui caselli autostradali aumentati tre volte in un anno. Sulla Russia forse stiamo chiarendo in queste ore che non siamo filo-putiniani. o vogliamo parlare del fatto che abbiamo messo 14 miliardi sul Ponte di Messina invece che sulla sanità?”.

