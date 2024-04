L’Iraq approva la legge contro i gay: fino a 15 anni di carcere

StrettoWeb

L’Iraq inasprisce le sue leggi contro i gay. Il Parlamento iracheno ha approvato una norma che punisce le relazioni omosessuali con condanne fino a 15 anni di carcere. I transgender rischiano la detenzione per un periodo compreso tra uno e tre anni. Una precedente bozza aveva proposto addirittura la pena capitale per le relazioni omosessuali, in una “pericolosa” escalation contro i diritti umani, come definita dagli attivisti.

In base ai nuovi emendamenti i tribunali possono condannare le persone che hanno relazioni omosessuali a pene comprese tra i 10 e i 15 anni di carcere. In Iraq gay e transessuali devono affrontare da sempre frequenti attacchi e discriminazioni. La legge prevede inoltre una pena minima di sette anni di carcere per la “promozione” di relazioni omosessuali e una pena da uno a tre anni per gli uomini che si comportano “intenzionalmente” come donne.

La nuova legge contro i gay rende reato il “cambiamento di sesso biologico basato su desiderio e inclinazione personale” e punisce le persone transgender e i medici che effettuano interventi chirurgici con una pena fino a tre anni di carcere.

L’omosessualità è da sempre un tabù nella società irachena, molto conservatrice. In passato però non esisteva una legge che punisse esplicitamente le relazioni tra persone dello stesso sesso.

