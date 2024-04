Le scuole di Badolato e Santa Caterina alla scoperta delle meraviglie del nostro patrimonio

StrettoWeb

“Ieri, 4 Aprile, le classi dell’Istituto Comprensivo Badolato e della Scuola dell’Infanzia di Santa Caterina hanno intrapreso un’avventura educativa senza pari, esplorando il ricco patrimonio artistico, storico e naturalistico del nostro amato paese”, come si legge in una nota stampa. Coordinate dalla dirigente scolastica Prof.ssa Mustari Susanna e sotto la guida esperta delle insegnanti Caterina Fazio, Marina Criniti, Anna Romina Quaranta, Isabella Scicchitano, e Giuseppina Lanciano, insieme a Maria Mantella, gli studenti sono stati immersi in una serie di itinerari appositamente progettati per educare i giovani fin dai primi anni a osservare attentamente i luoghi e studiarne la storia dal vivo.

Dopo un’emozionante passeggiata tra le strade del borgo per esplorare le maestose chiese e i sontuosi palazzi nobiliari, ieri le classi hanno fatto tappa presso la maestosa Torre di Sant’Antonio. Qui, gli insegnanti hanno deliziato gli alunni con una narrativa avvincente sulla storia della Torre e hanno proiettato un coinvolgente cartone animato che ha trasportato gli studenti nell’epoca delle invasioni turche, illustrando il ruolo cruciale delle torri di avvistamento.

Torre Sant’Antonio, presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”, è infatti una delle circa cinquanta Torri di avvistamento ancora in buono stato in Calabria.

La giornata è culminata in una serie di attività artistiche e pittoriche, concepite per accrescere la familiarità degli alunni con le torri di avvistamento e le loro funzioni.

Quest’esperienza educativa ha catturato l’entusiasmo degli alunni e ha offerto ai docenti l’opportunità di mostrare ancora una volta, in modo tangibile e coinvolgente, le straordinarie meraviglie del nostro territorio.

