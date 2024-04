Lavoro, Ricci (Pd): “Decreto Pagherò senza coperture, prende in giro i lavoratori. Mancano 20 miliardi”

StrettoWeb

“Nel fantastico mondo della Premier Giorgia Meloni, arriva oggi in discussione in CdM il cosiddetto “Decreto 1° maggio”, con il quale si promettono 100 euro di bonus in busta paga ai lavoratori con reddito medio basso. Ma sarebbe più giusto chiamarlo ‘Decreto Pagherò’, perché la Premier sa bene che si tratta di una promessa elettorale, una cambiale in bianco priva di coperture“. Così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente di Ali Autonomie Locali Italiane, candidato nella Circoscrizione Centro per il Pd alle prossime Europee.

“Con il Decreto Pagherò, non si fa altro che prendere in giro i lavoratori. La questione è semplice: già ora, mancano all’appello 20 miliardi di coperture, nella Legge di Bilancio, poiché è stata scritta prevedendo una crescita dell’1,2%, mentre la reale crescita del Paese, così come certificano Istat e Bankitalia, è dello 0,6%. Dove prenderanno i fondi necessari il Ministro Giorgetti e la Premier Meloni?“, chiede Ricci.

“Temo che, come sempre, dopo una Legge di Bilancio fatta per due terzi a debito, si andranno a fare altri tagli al sociale e alla sanità. Butteranno la polvere sotto al tappeto fino alle Europee, poi gli italiani si ritroveranno altri tagli”, conclude Ricci.

