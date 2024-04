Lavoratore in nero e mancata sicurezza: multa salatissima per un laboratorio nel catanzarese

StrettoWeb

Intervento dei Carabinieri nel catanzarese: i militari della stazione di Maida, in sinergia con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, hanno eseguito un accesso ispettivo nei locali di un laboratorio artigianale. L’ispezione, condotta durante un controllo del territorio, ha permesso di riscontrare numerose carenze in materia sicurezza e salute dei dipendenti sui luoghi di lavoro.

I lavoratori presenti, infatti, sono risultati privi di idonei dispositivi di protezione individuale (SPI), non erano stati adeguatamente formati in materia di salute e sicurezza e, al momento del controllo, utilizzavano attrezzature non conformi agli standard di sicurezza. Tra questi, presenti anche un dipendente che svolgeva le proprie mansioni in nero. Infine, il laboratorio è risultato privo del documento di valutazione dei rischi (DUVRI). A seguito di accertamenti, sono state elevate numerose sanzioni per un ammontare di 44mila euro. L’attività è stata sospesa.

