L’Amministrazione Comunale di Locri lancia il progetto “A mare i fiori”

StrettoWeb

In tempi in cui le difficoltà economiche per gli Enti locali sono numerose, bisogna necessariamente ingegnarsi per ampliare le modalità di interventi, meglio se a costo zero. Così l’Amministrazione Comunale di Locri, tramite l’Assessore Giuseppe Arone, ha ideato e lanciato il progetto “A mare i fiori”, un’iniziativa volta a instaurare una proficua collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione di spazi verdi pubblici urbani.

Primo sostenitore dell’iniziativa il Sindaco Giuseppe Fontana: “Abbiamo pensato di realizzare un progetto di coinvolgimento attivo dei nostri cittadini, volto al recupero e alla rigenerazione di piccole aree verdi della città, oggi poco valorizzate o non curate con il giusto impegno. Quella da noi proposta si va ad inserire all’interno di un progetto di più ampio raggio, che va, dunque, oltre gli interventi ordinari e straordinari che già stiamo svolgendo come Amministrazione Comunale per rendere più bella e vivibile la nostra Locri. Confidiamo nell’ampia condivisione dell’iniziativa e nel supporto di tanti cittadini, associazioni ed aziende locresi. E dai primi sentori, direi che la risposta è già più che positiva. Nel breve periodo, anche questa iniziativa, entrerà sicuramente a pieno regime“.

“Quella da noi proposta – spiega l’Assessore Arone – è una iniziativa volta a valorizzare il verde pubblico, dando colore, maggiore bellezza e armonia alla nostra città, grazie al fattivo contributo di cittadini, associazioni e aziende che vogliono investire una piccola parte del proprio tempo a manutentare e rendere bella un’aiuola cittadina, responsabilizzando così gli stessi. Presto verranno svelate anche altre iniziative a corredo di questa“.

Tra le attività per le quali è prevista ed auspicata la collaborazione, vi è quella della cura e della manutenzione di piccole aree verdi o angoli della città, quindi delle fioriere del lungomare “Zaleuco”, con interventi costanti sia di giardinaggio che pulizia dello spazio assegnato.

L’Avviso e il modello di domanda sono presenti sul sito Internet del comune di Locri e sull’app LOCRI.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.