Nel lametino la Santa Messa per i 10 anni della canonizzazione di Giovanni Paolo II

Una santa Messa per i dieci anni della canonizzazione di Giovanni Paolo II sarà celebrata dal Vicario Episcopale don Leonardo Diaco il 27 aprile prossimo alle 17.30 nel Santuario Diocesano a lui dedicato nella frazione Cardolo di Feroleto Antico. Eletto Papa il 16 ottobre 1978, il suo è stato uno dei pontificati più lunghi della storia della Chiesa protraendosi per quasi 27 anni.

“Giovanni Paolo II – è scritto nella sua biografia ufficiale riportata sul sito della sala stampa Vaticana – ha esercitato il suo ministero con instancabile spirito missionario, dedicando tutte le sue energie sospinto dalla sollecitudine pastorale per tutte le Chiese e dalla carità aperta all’umanità intera. I suoi viaggi apostolici nel mondo sono stati 104. In Italia ha compiuto 146 visite pastorali”.

“Come Vescovo di Roma, ha visitato 317 parrocchie (su un totale di 333). Più di ogni Predecessore ha incontrato il Popolo di Dio e i Responsabili delle Nazioni: alle Udienze Generali del mercoledì (1166 nel corso del Pontificato) hanno partecipato più di 17 milioni e 600 mila pellegrini, senza contare tutte le altre udienze speciali e le cerimonie religiose (più di 8 milioni di pellegrini solo nel corso del Grande Giubileo dell’anno 2000), nonché i milioni di fedeli incontrati nel corso delle visite pastorali in Italia e nel mondo”.

“Numerose anche le personalità governative ricevute in udienza: basti ricordare le 38 visite ufficiali e le altre 738 udienze o incontri con Capi di Stato, come pure le 246 udienze e incontri con Primi Ministri. Il suo amore per i giovani lo ha spinto ad iniziare, nel 1985, le Giornate Mondiali della Gioventù. Le 19 edizioni della Gmg che si sono tenute nel corso del suo Pontificato hanno visto riuniti milioni di giovani in varie parti del mondo”.

“Allo stesso modo la sua attenzione per la famiglia si è espressa con gli Incontri mondiali delle Famiglie da lui iniziati a partire dal 1994. Giovanni Paolo II ha promosso con successo il dialogo con gli ebrei e con i rappresentati delle altre religioni, convocandoli in diversi Incontri di Preghiera per la Pace, specialmente in Assisi”.

“Sotto la sua guida la Chiesa si è avvicinata al terzo millennio e ha celebrato il Grande Giubileo del 2000, secondo le linee indicate con la Lettera apostolica Tertio millennio adveniente. Essa poi si è affacciata al nuovo evo, ricevendone indicazioni nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, nella quale si mostrava ai fedeli il cammino del tempo futuro”.

“Il Santo – scriveva Giovanni Paolo II – è la persona vera, la cui testimonianza di vita attira, interpella e trascina perché egli manifesta un’esperienza umana trasparente, colmata dalla presenza di Cristo, il Figlio di Dio, il Santo per eccellenza”

La cerimonia di canonizzazione di Giovanni Paolo II si svolse insieme a quella di Giovanni XXIII il 27 aprile 2014 in Piazza San Pietro, presieduta da Papa Francesco alla presenza dell’emerito Benedetto XVI.

