La passione Latina di Reggio Calabria: successo per i maestri Arcudi e Suraci

Ennesimo venerdì di successo al Top Club firmato passione Latina. Serata caratterizzata dai festeggiamenti per il compleanno del Maestro Gianfranco Arcudi. Tanti gli appassionati che il venerdì si ritrovano per un momento di spensieratezza, anche per l’animazione della maestra Agata Suraci. “Passione e dedizione al centro del progetto, intanto la città balla con Passione Latina“, confermano i Maestri Arcudi e Suraci.

