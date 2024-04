Isola pedonale a Milazzo, l’Amministrazione incontra i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti

StrettoWeb

Dopo la riunione della scorsa settimana con il gruppo del Centro commerciale naturale, il sindaco Pippo Midili e l’assessore Angelo Maimone hanno incontrato questa mattina a palazzo dell’Aquila i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. L’incontro è stata l’occasione per comunicare la decisione di istituire nuovamente nel periodo estivo l’isola pedonale che scatterà il 5 o il 12 luglio e riguarderà soltanto il fine settimana (da venerdì a domenica).

Il primo cittadino nell’aprire i lavori ha sottolineato anche la necessità che si possa operare un cambio di rotta nella riscossione dei tributi in quanto molti commercianti e operatori hanno accumulato ritardi pluriennali che rischiano di condizionare l’ordinaria gestione della città in quanto il Comune si ritrova nella difficoltà di sostenere delle spese, anche per i vincoli di bilancio che non consentono di spendere somme pure presenti, in assenza di riscossione. “Da parte nostra c’è grande disponibilità per venire incontro alle esigenze di tutti, specie di chi è in difficoltà – ha concluso Midili – ma è inconcepibile che prevalga il concetto di non pagare i tributi comunali. Analoga questione riguarda anche i mancati introiti della tassa di soggiorno il cui mancato versamento però comporta responsabilità ancora più pesanti per i trasgressori”.

I rappresentanti delle due associazioni (il presidente Carmelo Picciotto e il delegato locale Giovanni Maimone per Confcommercio e Felice Nania per Confesercenti) hanno convenuto sulla necessità che vengano versati i tributi al Comune, chiedendo però all’Amministrazione di adottare le soluzioni migliori e più a lungo termine per consentire tale adempimento. “Ciò – hanno affermato Picciotto e Nania – per evitare che le chiusure dei negozi oltre a impedire al Comune di incassare il credito, favorisca quel fenomeno di desertificazione commerciale che ha ripercussione sulla città e quindi sulla crescita economica della stessa”.

Picciotto ha poi auspicato che possa esserci una sinergia pubblico-privata nel settore del commercio per avvicinare di più i titolari delle attività produttive, attraverso la rappresentanza ufficiale della categoria.

Con l’assessore Maimone è stata approfondita invece la questione dell’isola pedonale. “Ci è stata rappresentata la necessità di modificare la zona di chiusura al traffico da via dei Mille all’intersezione tra via Luigi Rizzo e via Cassisi – ha detto l’esponente della giunta Midili -. Un’isola più ridotta, ma che molti commercianti vorrebbero sostenendo che assicura una migliore organizzazione viaria. Abbiamo dato disponibilità a operare delle verifiche sul campo una volta che si procederà alla chiusura del traffico, fermo restando che nutriamo qualche perplessità per il rischio che possano congestionarsi altre strade non interessate dalla chiusura”.

Maimone ha poi accolto l’invito dei rappresentanti delle due associazioni a far sì che vi sia una migliore gestione del carro attrezzi in occasione dell’istituzione dell’isola pedonale per evitare di creare il panico tra i visitatori. “Stiamo facendo delle valutazioni per limitare l’uso del carro attrezzi, sostituendolo magari con le ganasce per le auto che rimarranno nelle zone vietate. Pubblicizzeremo al massimo l’isola pedonale ed è ben accetta la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti attraverso magari delle circolari agli iscritti. Anche perché c’è la possibilità non solo di utilizzare le aree di sosta a pagamento e nella riviera di Ponente, ma anche il servizio bus della Sais.

L’obiettivo è mettere a disposizione dei cittadini e dei visitatori – hanno concluso Maimone– una città vivibile e attrattiva e in tal senso puntiamo a mantenere i mercatini dell’artigianato e dell’hobbystica, spostandoli nelle ore serali, sempre in marina Garibaldi e ad accogliere con favore le iniziative che verranno proposte dagli stessi operatori commerciali. E i riscontri ottenuti domenica quando abbiamo ospitato a Milazzo contemporaneamente Mercatino Slow food, Mercatino dell’antiquariato e dell’usato in Marina Garibaldi, la giornata delle rose e dei libri in via Medici ed il gluten free street food in Piazza Caio Duilio, con un centro cittadino strapieno di persone sono la dimostrazione. Colgo anzi l’occasione per ringraziare tutti per l’impegno messo e per l’amore nei confronti della nostra città”. In chiusura l’annuncio che oltre agli spettacoli che presto saranno ufficializzati, il 26 luglio si terrà la “Notte bianca” organizzata dalla Pro loco col patrocinio del Comune.

