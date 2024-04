Incredibile scoperta nel catanzarese: rinvenuto ordigno della seconda guerra mondiale

StrettoWeb

Incredibile scoperta nel catanzarese: un ordigno bellico della seconda guerra mondiale è stato rinvenuto nel comune di Maida. Trattasi di una granata d’artiglieria cal. 75 mm HE di nazionalità italiana, completo di spoletta e di carica esplosiva. A seguito della segnalazione di alcuni cittadini, i Carabinieri della Stazione Locale sono intervenuti per mettere l’area in sicurezza.

Informata l’autorità giudiziaria del ritrovamento, quest’ultima ha disposto il sequestro e la contestuale distruzione in sicurezza della bomba. Sul posto sono quindi intervenuti gli artificieri dei Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro che hanno rimosso e trasportato l’ordigno nella cava in località Granci di Maida e fatto brillare.

