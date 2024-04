Incredibile rivelazione negli USA: le autorità lo sapevano già nel 2018 che sarebbe stato creato un virus come il Covid

StrettoWeb

Diverse autorità federali statunitensi erano state informate già nel 2018 di un progetto per la creazione di un virus simile a Covid a Wuhan. La notizia è stata tenuta nascosta fino ad oggi. La figura centrale dello scandalo è il consigliere presidenziale Anthony Fauci.

Il senatore repubblicano del Kentucky Rand Paul ha lanciato una notizia bomba quando ha rivelato che i funzionari governativi di 15 agenzie federali sapevano già dal 2018 che l’Istituto di virologia di Wuhan stava cercando di creare un coronavirus simile al COVID-19. Con il nome di Defuse Project, una scissione della furina doveva essere inserita in un coronavirus per creare un nuovo virus chimerico che sarebbe stato molto simile al virus COVID-19. Paul ha cercato per anni di ottenere dalle autorità federali in questione documenti relativi all’origine del Covid 19 e del Progetto Defuse.

I funzionari erano a conoscenza della proposta del laboratorio cinese di creare un virus molto simile al virus COVID-19 e hanno nascosto questa informazione al pubblico quando la pandemia Covid è scoppiata a Wuhan nel 2019 e da lì si è diffusa in tutto il mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.