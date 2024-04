Incredibile a Parigi: al Moulin Rouge sono cadute le pale

StrettoWeb

Le pale del Moulin Rouge si sono staccate la notte scorsa dal monumento parigino e sono cadute in strada. A riferirlo sono i vigili del fuoco della capitale francese all’agenzia di stampa Afp. Non si registrano feriti, hanno spiegato i vigili del fuoco, precisando che non vi è più alcun rischio di crollo. Durante il crollo è stata danneggiata la vetrina, ma per il momento non si conoscono le cause dell’accaduto.

L’emittente francese Bfm Tv ha pubblicato sul suo sito un video in cui si vede il ‘mulino’ rosso del cabaret senza le pale. L’incidente è avvenuto tra le 2:00 e le 3:00 nella notte tra mercoledì e giovedì. Anche la facciata dell’edificio è stata danneggiata. La caduta delle pale ha provocato il distacco di tre delle grandi lettere al neon che formano il nome del celebre cabaret posto sul tetto dell’edificio. Sono finite a terra, infatti, anche le lettere ‘M’, ‘O’ e ‘U’, vale a dire le prime tre della parola ‘Moulin‘.

Le pale, spiega ancora l’emittente francese, sono rimaste in strada – coperte da un telone verde – fino alle 8:00, per poi essere rimosse dalle autorità. Oltre ai vigili del fuoco di Parigi, sono intervenuti sul posto anche la Polizia nazionale e un team della Polizia municipale e del Dipartimento di prevenzione, ha riferito Kévin Havet, vice responsabile della sicurezza del municipio del 18mo arrondissement.

