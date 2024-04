Incidente sulla ss107 a Rende: sbanda con l’auto e colpisce due alberi

StrettoWeb

La ss107 Silana-Crotonese è, di nuovo, teatro di un terribile incidente: nelle prime ore del pomeriggio una Fiat Panda di colore grigio ha colpito in pieno un albero a Rende al bivio tra Arcavacata e Santo Stefano. Secondo i primi accertamenti, l’uomo anziano alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo: dapprima ha colpito un albero, poi si è schiantato contro un secondo arbusto presente nella carreggiata opposta.

Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno soccorso l’uomo che era da solo nell’abitacolo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza che hanno portato via la macchina incidentata e rimosso l’albero pericolante. Il traffico risulta rallentato per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo da parte dei pompieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.