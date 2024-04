StrettoWeb

Si è verificato nel primo pomeriggio un pauroso incidente in tangenziale a Messina. Un uomo a bordo di una moto è andato a sbattere in galleria tra San Filippo e Gazzi. Il malcapitato è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico della città dello Stretto.

Sul posto i medici del 118 e la Polizia stradale per gli accertamenti del caso. Ad ora non si conosce la dinamica del sinistro.

Foto di repertorio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.