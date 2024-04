StrettoWeb

Grave incidente a Messina nella tarda serata di oggi. In via Franza, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’automobile ed una moto. Un minorenne, rimasto ferito, è stato trasportato al Pronto soccorso del Policlinico e, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i medici del 118 e la polizia municipale che ha effettuato i rilievi del caso.

Foto di repertorio

