Incidente a Corigliano-Rossano: si schianta con la moto, 14enne in coma

StrettoWeb

Una tragica domenica, quella che ha caratterizzato la terza città più grande della Calabria, Corigliano-Rossano: un ragazzo di soli 14 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente in contrada Fontanelle. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto riportando gravi conseguenze. Il 14enne è stato soccorso nell’immediato e trasportato d’urgenza all’Annunziata di Cosenza dove, tutt’ora, si trova in stato di coma farmacologico. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia Territoriale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.