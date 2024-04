Incidente sulla ss107: auto si ribalta in provincia di Cosenza

StrettoWeb

Un lunedì di Pasquetta di terrore, quello di oggi a San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Una Fiat 500X ha perso il controllo e si è ribaltata sul manto stradale in località Garga al km 84+500 sulla ss107 “Silana-Crotonese”. Sul posto sono intervenuti i mezzi Suem118 i Vigili del Fuoco, i Carabinieri per accertamenti ed il personale Anas per la gestione della viabilità. Nell’incidente il conducente è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

