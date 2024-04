Incendio nell’Alto Jonio Cosentino: canadair in azione a Trebisacce

StrettoWeb

La primavera è da poco iniziata ma la Calabria deve già fare i conti con gli incendi boschivi. Ad essere colpito, nelle ultime 48 ore, è soprattutto l’alto Jonio Cosentino. Un incendio, in particolare, sta interessando da ieri la cittadina di Trebisacce: la zona che sta andando a fuoco è quella situata sopra il sito archeologico di Broglio: i Canadair 07 è già in azione per domare le fiamme, ma l’intervento è reso difficile a causa del forte vento. Fortunatamente, la pioggia sta contribuendo in modo significativo a spegnere le fiamme. Intanto il rogo risulta lontano dal centro abitato e non rappresenta un pericolo per la cittadinanza.

