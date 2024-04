Incendi a Messina, l’ordinanza del sindaco Basile: “dobbiamo essere sentinelle del nostro territorio”

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, oggi a palazzo Zanca nel corso di una conferenza stampa, hanno illustrato le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia disposte con l’ordinanza sindacale n. 64 dello scorso 13 aprile 2024. All’incontro con la stampa hanno preso parte il responsabile dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina Giovanni Cavallaro, il dirigente del servizio regionale di Protezione civile per la provincia di Messina Bruno Manfrè, il comandante del Corpo di Polizia municipale Giovanni Giardina, l’esperto comunale al ramo Antonio Rizzo e rappresentanti delle Associazioni di volontariato di protezione civile e di quelle ambientaliste. L’appuntamento è stata occasione per approfondire e sensibilizzare la cittadinanza all’adozione di comportamenti volti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi, spiegando le norme da seguire in caso di avvistamento di incendi, al fine di mitigare il rischio sul territorio in vista della stagione estiva.

Le spiegazioni di Basile

“Il Comune di Messina – ha spiegato il sindaco Basile – è sempre in prima linea nella campagna promozionale sulle buone pratiche e sui comportamenti da adottare per formare una cittadinanza consapevole e pronta. Tutti dobbiamo essere sentinelle del nostro territorio. Maggiori controlli sul territorio generano una minore incidenza di incendi e su questo presupposto è fondamentale programmare attività per contrastare il rischio di incendi nell’area messinese ed in particolare esporre le misure di prevenzione adottate contro gli incendi boschivi e di interfaccia e le azioni da mettere in pratica per un tempestivo intervento del personale specializzato sul luogo dell’incendio”.

Le parole di Minutoli

“Quest’anno – ha proseguito l’assessore Minutoli – la Regione Sicilia ha anticipato al 15 maggio la predisposizione delle ordinanze contenente le misure di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e d’interfaccia. Il Comune di Messina ha anticipato ulteriormente i tempi con l’ordinanza sindacale al fine di avviare una serie di interventi necessari a mitigare il rischio sul nostro territorio, in accordo con la Regione siciliana e il Corpo forestale. A seguito del provvedimento n. 1078 relativo al 2023 ricordo che è possibile presentare le domande per il ristoro, in conseguenza dei gravi incendi dell’anno scorso, con i terreni in buone condizioni”.

L’ing. Manfrè ha sottolineato “come ancora ci sia imprudenza e incoscienza, da contrastare con comportamenti attenti e vigili”, mentre il responsabile Cavallaro ha evidenziato che “un incendio è originato da un fiammifero, che si spegne con un soffio. I tempi di intervento sono quindi fondamentali”. Il comandante Giardina ha illustrato i contenuti delle sanzioni amministrative e penali per i trasgressori ai divieti e l’esperto Rizzo ha tracciato i punti fondamentali dell’ordinanza n. 64 emessa lo scorso 13 aprile.

Il provvedimento

Il sindaco Basile, nel provvedimento, ha disposto nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2024, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli, all’interno dell’intero territorio comunale, il divieto assoluto di: 1) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacee vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati; 2) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; 3) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace; 4) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio; 5) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate; 6) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette; 7) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Il Sindaco invita inoltre i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio ad avvertire con sollecitudine uno dei numeri telefonici di seguito indicati:

Numero Unico Emergenze tel. 112



Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115



Centrale Polizia Municipale di Messina tel. 090771000



Servizio di Protezione Civile Comunale tel. 09022866



Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS tel. 800404040.



Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.