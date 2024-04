Imprenditore reggino costretto a chiudere: l’ira di Ripepi. E quella battuta sui turisti che arrivano a Reggio e vanno a Crotone…

StrettoWeb

“Oggi vi parlerò di Domenico Cuzzocrea, titolare del Ristorante ‘Ma Sushi’ che ha dichiarato che chiuderà questa estate e si trasferirà in Sicilia. E’ un grande professionista gli hanno fatto una proposta a Panarea, lasciando qui chiuso per l’estate. Vi sembra giusta questa cosa?”. Comincia così la consueta diretta del Consigliere Comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi, che ha commentato il post dell’imprenditore Cuzzocrea, diventato virale sui social.

“Il titolo della diretta – continua Ripepi – è ‘Umiliati e calpestati’, perché è la storia di Domenico. Ha investito tanti soldi tornando a Reggio per stare con la mamma, voleva lavorare nella sua città. Ieri però ha fatto un post. Ha detto che ha problemi con i gazebo, per la spazzatura, gli creano problemi con le piante. Però anziché un’Amministrazione accogliente, ne trova una respingente, come Pino Falduto con Mediterranean Life. Se ci fossero due, tre porti turistici questa diventerebbe la via della moda, la via dei ricchi, il Corso che noi chiameremmo Gianni Versace”.

“Io ho chiamato Domenico per confermargli stima e vicinanza. Non è facile per uno che viene a Reggio e investe tanti soldi, trovarsi persone dell’Amministrazione che non lo aiutano coi servizi essenziali. L’imprenditore ha detto quello che molti commercianti hanno paura di dire. Il suo post ha fatto successo perché tanti altri commercianti si sono identificati in questo loro collega. Si spaventano a parlare, però, per le ritorsioni, perché arriva il politicante di turno e dice di non parlare. Abbiate il coraggio di parlare, Domenico è stato coraggioso, ha detto la verità per il bene della città”.

I politici che cambiano partito e fazione

“Non dovete avere paura perché, vedete, i politicanti passano da una parte all’altra. Avete visto Strangio, questo Avvocatino che si sposta dal PD al Forza Italia. Come ha detto il giornale, se fosse stato un grande Avvocato non si sarebbe spostato, perché un grande Avvocato sa cosa fare. Si è spostato anche Albanese e forse si sposterà Zimbalatti, uomo della Sinistra di Peppe Bova, grande politico. Questa è la situazione, secondo voi questi potrebbero curare i vostri interessi? Se oggi votate il Centro Destra, state votando Falcomatà, perché ci sono pure Cardia e Neri della Lega. Attenzione, sono tutte brave persone e che rispetto, ma non dal punto di vista politico”, aggiunge Ripepi.

I turisti a… Crotone?

“Il Corso Garibaldi è una meraviglia, ma è depresso, economia zero. Anzi ora si comincia a vedere qualche turista, però spaesato. Sapete cosa mi ha detto il titolare di un bar al centro di Reggio? Che gli hanno detto, ma devo verificare, che si sono organizzati coi pullman da Le Castella per portarsi questi che arrivano con Ryanair a Crotone. Avete capito che fanno i nostri competitors? Lavorano, mentre noi dormiamo”.

