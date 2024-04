Il Sonu a Ballu con Agata Scopelliti ha una dimensione Nazionale

StrettoWeb

Miete successi da tempo, la direttrice del laboratorio dello Stretto che Balla con le danze tradizionali del centro sud Italia. Negli anni, tanti gli stage oltre i confini nazionali, di qualche anno, in quel di Bruxelles; quest’inverno innumerevoli i suoi Stage sul Sonu a Ballu che hanno riscosso notevoli successi di partecipazione e di consensi in molte importanti città del centro nord Italia.

Domenica 14 aprile in quel di Firenze e lunedì 15 aprile a Roma terrà uno stage sulla tarantella Agatina ed Aspromontana, con la sua grande esperienza, farà conoscere la storia, la nostra cultura Agro-pastorale, i movimenti della danza ed il suo significato.

Il laboratorio delle danze popolari, soprattutto del nostro Sud , ha contribuito alla crescita sociale, aggregativa e culturale di Incontriamoci Sempre Odv, dove la stazione FS di RC S Caterina è un modello d’esempio da esportare a livello nazionale, non a caso, citato dal TG 2 Rai il primo aprile 2021 nel servizio della trasmissione Tutto il bello che c’è.

Il laboratorio delle danze tradizionali per i mesi di giugno e luglio, vedrà sempre protagonista Agata Scopelliti in una splendida location cittadina, dove in molti stanno già aderendo per danzare i ritmi della nostra tradizione sotto le stelle.

