Il sindaco Basile riceve a palazzo Zanca il nuovo Comandante della Polizia Stradale di Messina

Visita di cortesia, questa mattina, al Comune del nuovo Comandante della Polizia Stradale, Antonio Capodicasa. A riceverlo il sindaco Federico Basile con il vicesindaco Salvatore Mondello. Durante l’incontro il Sindaco ha dato il suo personale benvenuto al nuovo Comandante confermando anche la volontà di stabilire e consolidare sempre di più i rapporti istituzionale con tutte le Forze dell’Ordine in piena applicazione del principio di leale collaborazione.

La visita è stata anche occasione per sottolineare l’importanza del tema della sicurezza stradale, e da parte sua il neocomandante ha garantito la disponibilità a proseguire in sinergia percorsi volti a promuovere progetti formativi rivolti in particolare alla popolazione scolastica al fine di sensibilizzare e favorire la consapevolezza dei rischi derivanti dai comportamenti sbagliati in strada e mettere a punto azioni preventive. Il comandante Capodicasa, insediatosi a Messina nei giorni scorsi, ha lasciato Siracusa dove ha guidato la Polizia stradale della città aretusea per 14 anni.

