Il Rotary pensa alla salute dei cittadini: screening diabete gratuiti

StrettoWeb

Il Rotary Club di Reggio Calabria Est, con spirito di servizio che lo contraddistingue, continua a salvaguardare il benessere della gente. Nella giornata mondiale della salute, a Bova Marina, Caterina Imbalzano, specialista diabetologa; assistita da Elena Villa, tirocinante c/o l’Ospedale di Melito Porto Salvo; con la partecipazione di Maria Assunta Perri, rappresentante della società Wellion, che ha offerto i materiali sanitari; al cospetto di Attilio Tuscano, ginecologo consulente per le donne in gravidanza; hanno eseguito lo screening per prevenire il diabete.

I professionisti, a titolo gratuito, hanno offerto le proprie competenze a tante persone che, visitate all’interno dell’ambulanza concessa per l’attività di prevenzione dall’AVIS di Reggio Calabria, hanno gradito e apprezzato il tempo e l’amore offerti. Cosimo Sframeli, presidente del club, afferma con forza che “il Rotary non è un’oasi nel deserto, al contrario, è intessuto di servizio e ad esso modellato come un riflesso della vita e, viceversa, la vita è la prova della sincerità del servire“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.