Il Parco archeologico di Naxos e il Comune di Giardini presentano gli eventi estivi da maggio a ottobre

Martedì 30 aprile, alle ore 10.30 nella sala della Biblioteca Comunale Lorino Mangano, il Parco Archeologico Naxos Taormina e il Comune di Giardini Naxos presenteranno il ricco cartellone di eventi estivi, da maggio a ottobre, molti dei quali organizzati in collaborazione. Come la Rievocazione storica della Fondazione di Naxos del prossimo 5 maggio. Saranno presenti i vertici dei due enti.

Fra gli appuntamenti in programma al Parco figurano rassegne di teatro classico e uno spettacolo all’alba dopo il fortunato debutto del 2023 con la performance di Giovanni Calcagno; il Festival del Cinema archeologico e quello del sacro, Ierofanie; concerti di musica classica, etnica e jazz; da giugno la straordinaria mostra di sculture dell’artista Stefania Pennacchio tra gli scavi dell’antica Naxos. Per il Comune il cinema all’aperto e il festival del film per ragazzi, gli eventi dedicati al food e alle eccellenze agroalimentari, il Finc Comedy Festival, concerti e spettacoli teatrali che saranno presentati martedì 30 aprile.

